МОСКВА, 27 мар — ПРАЙМ. Правительство России намерено ускорить сроки модернизации Восточного полигона РЖД, заявил в субботу вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.

В рамках двухдневной рабочей поездки в Хабаровск зампред правительства провел встречу с врио губернатора региона Михаилом Дегтяревым. Минэнерго РФ не исключает потребности в новой генерации в ДФО из-за Восточного полигона

"(Надо) как можно максимально ускорить сроки строительства и объемы перевозки по полигону Восточный, потому что от этого зависит развитие всей экономики и Сибири, и Дальнего Востока. Этим мы будем активно заниматься", — сказал Хуснуллин на встрече, запись которой опубликована в Instagram врио главы Хабаровского края.

Как сообщал вице-премьер, для ускорения развития Восточного полигона будет построен еще один железнодорожный мост через Амур вблизи Комсомольска-на-Амуре.

Ранее президент Владимир Путин поставил задачу в максимально короткие сроки расширить пропускные возможности этого полигона.

Программа развития Восточного полигона рассчитана на период 2013-2024 годы. Комплекс мероприятий по увеличению пропускной и провозной способности БАМа и Транссиба призван обеспечить дальнейший рост грузопотока к морским портам, а также повлиять на структуру грузоперевозок в целом, в том числе за счет увеличения транзитных контейнерных перевозок.

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