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Путин после прививки от COVID положил перед сном градусник на тумбочку
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Президент РФ Владимир Путин сообщил, что после вакцинации от коронавируса положил на всякий случай перед сном градусник на тумбочку. Глава государства на этой неделе сделал... ПРАЙМ, 27.03.2021
вакцинация, президент, владимир путин, новости, экономика
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 27 мар — ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин сообщил, что после вакцинации от коронавируса положил на всякий случай перед сном градусник на тумбочку.
Глава государства на этой неделе сделал прививку от коронавируса. Пока неизвестно, какой из трех российских вакцин он привился. Ему предстоит еще один укол, отметил ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, никаких побочных эффектов у Путина после вакцинации не было и чувствует он себя хорошо.
"Я на всякий случай положил себе на тумбочку, когда спать ложился, градусник", — сказал Путин в интервью Павлу Зарубину в эфире телеканала "Россия 1" в программе "Москва. Кремль. Путин".