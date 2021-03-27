МИНСК, 27 мар — ПРАЙМ. Республиканский центр по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Белоруссии (Белгидромет) опроверг заявление руководителя Центра радиологической безопасности Литвы Юлиуса Жилюкаса о якобы отключении станций радиационного контроля по всей республике 7 марта. Белоруссия начнет производство вакцины "Спутник V" в марте

Ранее Жилюкас на канале LRT TV заявил, что станции радиационного контроля на время отключились по всей Белоруссии 7 марта. Тогда оппозиционные Telegram-каналы сообщали, что на первом энергоблоке Белорусской АЭС якобы вышла из строя система охлаждения. Однако в минэнерго республики заявляли, что информация о сбоях в работе системы охлаждения реактора блока БелАЭС № 1 не соответствует действительности.

"В связи с заявлением руководителя Центра радиологической безопасности Литвы Юлиуса Жилюкаса… Белгидромет информирует. Седьмого марта 2021 года автоматические пункты измерения мощности дозы гамма-излучения (АПИ) ведомственной автоматизированной системы радиационного контроля (АСКРО) в районе размещения Белорусской АЭС функционировали в штатном режиме. Сбоев передачи данных от АПИ в центр реагирования Белгидромета не было. Каждые десять минут данные мощности дозы гамма-излучения от дозиметрических датчиков поступали на сервер АСКРО, превышений над фоновыми значениями не зафиксировано. Уровни мощности дозы гамма-излучения 7 марта на всех АПИ находились в интервале 0,05 — 0,11 мкЗв/ч, такой же диапазон значений наблюдался в остальные дни марта 2021 года и ранее", — говорится в сообщении на сайте Белгидромета.

При этом там отмечается, что Белгидромет передает данные АСКРО в режиме онлайн только заинтересованным госорганам Белоруссии, ответственным за реагирование в случае чрезвычайных ситуаций, "в связи с чем литовские коллеги не могли владеть информацией о том, что в середине дня 7 марта станции были отключены от сети".

"В настоящее время проводятся консультации с техническими экспертами международной системы обмена радиологическими данными EURDEP по вопросу подписания Республикой Беларусь административного соглашения о присоединении к платформе EURDEP и расширении информационного обмена за счет передачи данных АСКРО", — говорится в сообщении.

БелАЭС — крупнейший российско-белорусский экономический проект, генподрядчиком ее строительства является "Атомстройэкспорт" (входит в Росатом). Для БелАЭС выбран российский проект АЭС с реакторными установками ВВЭР-1200 поколения 3+, отвечающий самым высоким международным требованиям надежности и безопасности. Госатомнадзор Белоруссии сообщал, что приемка первого энергоблока в эксплуатацию планируется в апреле-мае. Ввод в эксплуатацию второго энергоблока запланирован на 2022 год.

Главным противником строительства БелАЭС выступала Литва, власти которой критиковали будущую белорусскую станцию практически с момента принятия Минском решения о ее возведении и инициируют запрет импорта белорусской электроэнергии в ЕС. Парламент этой страны ранее постановил, что электростанция несет угрозу для национальной безопасности республики.

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