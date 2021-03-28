МОСКВА, 28 мар — ПРАЙМ. Под "налогом на огород" понимается патентная система налогообложения, которая была установлена в 2020 году для ИП, занимающихся мелким сельским хозяйством. Для отнесения к этой категории у предпринимателя должно быть не более 15 человек в штате и не более 60 миллионов рублей дохода за прошлый год, рассказал агентству "Прайм" юрист, основатель консалтинговой группы vvCube Вадим Ткаченко.

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"Такой налог был введен для того, чтобы упростить для ИП осуществление этого вида деятельности, но он не относится к тем, кто самостоятельно ведет хозяйство для своих нужд или небольшого заработка. Это касается и налогообложения объектов недвижимости" — пояснил юрист.

Иными словами, данный налог платят только те, кто профессионально занимается выращиванием сельскохозяйственной продукции на продажу. Чтобы продать помидоры и огурцы со своего огорода необходимо сначала зарегистрировать ИП и заплатить государству несколько тысяч рублей, сказал управляющий партнёр AVG Legal Алексей Гавришев.

Размер и расчёт налогов будет зависеть от выбранной системы налогообложения. Если продажа носит единичные случаи, то под понятие предпринимательской деятельности она не подпадает, добавил он.

"Однако данный законопроект имеет нюансы. В нем указано использование патентной системы, потому "налог на огород" не коснётся тех, кто реализует излишки продукции приусадебного сада. Также это не касается владельцев дач", отметил Гавришев.

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Также не все предприниматели смогут получить такой патент. Есть условия, по которым будут проверять желающих его приобрести. Предприниматели должны работать в сфере розничной торговли или общественного питания. У предпринимателя не должно быть больше 15 наемных работников. Есть и иные требования.

Что касается налога на землю, то его платят все граждане, которые имеют в собственности участки, зарегистрированные в Росреестре. Налог рассчитывается в зависимости от кадастровой стоимости по определенной схеме, в ряде случаев предоставляются льготы и вычеты.