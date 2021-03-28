МОСКВА, 28 мар — ПРАЙМ. Под "налогом на огород" понимается патентная система налогообложения, которая была установлена в 2020 году для ИП, занимающихся мелким сельским хозяйством. Для отнесения к этой категории у предпринимателя должно быть не более 15 человек в штате и не более 60 миллионов рублей дохода за прошлый год, рассказал агентству "Прайм" юрист, основатель консалтинговой группы vvCube Вадим Ткаченко. Для российских дачников вводится новый закон

"Такой налог был введен для того, чтобы упростить для ИП осуществление этого вида деятельности, но он не относится к тем, кто самостоятельно ведет хозяйство для своих нужд или небольшого заработка. Это касается и налогообложения объектов недвижимости" — пояснил юрист.

Иными словами, данный налог платят только те, кто профессионально занимается выращиванием сельскохозяйственной продукции на продажу. Чтобы продать помидоры и огурцы со своего огорода необходимо сначала зарегистрировать ИП и заплатить государству несколько тысяч рублей, сказал управляющий партнёр AVG Legal Алексей Гавришев.

Размер и расчёт налогов будет зависеть от выбранной системы налогообложения. Если продажа носит единичные случаи, то под понятие предпринимательской деятельности она не подпадает, добавил он.

"Однако данный законопроект имеет нюансы. В нем указано использование патентной системы, потому "налог на огород" не коснётся тех, кто реализует излишки продукции приусадебного сада. Также это не касается владельцев дач", отметил Гавришев. Юрист рассказал о новых штрафах для дачников

Также не все предприниматели смогут получить такой патент. Есть условия, по которым будут проверять желающих его приобрести. Предприниматели должны работать в сфере розничной торговли или общественного питания. У предпринимателя не должно быть больше 15 наемных работников. Есть и иные требования.

Что касается налога на землю, то его платят все граждане, которые имеют в собственности участки, зарегистрированные в Росреестре. Налог рассчитывается в зависимости от кадастровой стоимости по определенной схеме, в ряде случаев предоставляются льготы и вычеты.