КАИР, 27 мар — ПРАЙМ. Заблокировавший Суэцкий канал контейнеровоз могут снять с мели этой ночью во время прилива, сообщил РИА Новости источник в администрации канала.

В субботу глава администрации Суэцкого канала Усама Рабеа заявил, что снять судно с мели пытаются 10 буксиров. Он отметил, что ситуация осложняется размерами судна и количеством контейнеров на нем.

По словам информированного собеседника агентства, "на смещение судна с места сильно влияют факторы прилива и отлива". Почти 280 судов скопились у прохода через Суэцкий канал

"Ожидаю, что корабль будет перемещен сегодня, потому что он начал реагировать (на работу буксиров)… Я думаю, его полностью переместят в середину русла, готовясь к его буксировке, во время наиболее высокого прилива в полночь", — сказал источник.

Контейнеровоз Ever Given длиной 400 метров и грузоподъемностью порядка 224 тысяч тонн направлялся из Китая в Нидерланды и во вторник сел на мель на 151-м километре канала, перегородив его и заблокировав движение. Канал соединяет Средиземное и Красное моря.

Компания Evergreen, в управлении которой находится контейнеровоз, в пятницу заявляла, что потребуется как ниминум два-три дня, чтобы снять судно с мели.

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