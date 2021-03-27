МОСКВА, 27 мар — ПРАЙМ. Причин инцидента в Суэцком канале с севшим на мель контейнеровозом несколько, нельзя исключать человеческий фактор, заявил на пресс-конференции глава администрации канала Усама Рабиа. Более 320 кораблей простаивают в очереди на проход через Суэцкий канал

"Документы, как водится в таких случаях, все скопированы и имеются у нас. Расследование может выявить ошибку капитана или штурманов на судне", — заявил Рабиа.

"Песчаная буря с сильными ветрами в день инцидента — это не основные причины", — отметил он.

Работы по снятию контейнеровоза идут круглосуточно без перерыва. Результаты усилий обнадеживающие, но говорить о дате окончания операции рано, сообщил глава администрации канала. Точные временные сроки зависят от множества факторов, в том числе от реакции корабля. Застрявшее в Суэцком канале судно Ever Given впервые сдвинулось с места

Никакого ущерба экологии из-за инцидента с севшим на мель в Суэцком канале контейнеровозом нет, добавил он.

"Слава Богу, пострадавших и погибших в результате инцидента нет, загрязнения воды не зафиксировано", — заявил Рабиа.

Контейнеровоз Ever Given длиной в 400 метров и грузоподъемностью порядка 224 тысяч тонн направлялся из КНР в Роттердам и 23 марта сел на мель на 151-м километре Суэцкого канала, перегородив его и заблокировав движение. Своей очереди на проход через канал ожидают более 300 судов.

Помощь в разблокировке Суэцкого канала предложили США, КНР, Греция и ОАЭ. Севший на мель корабль вытаскивают не менее 10 буксиров.