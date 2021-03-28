МОСКВА, 28 мар — ПРАЙМ. Администрация Суэцкого канала готовится к сценарию разгрузки севшего на мель контейнеровоза Ever Given, заявил глава администрации канала Усама Рабиа в интервью телеканалу Al-Arabiya.

"Мы круглосуточно работаем над тем, чтобы сдвинуть корабль, двумя способами — буксировкой и дноуглубительными работами", — сообщил Рабиа, добавив, что предпринимаются попытки достичь глубины в 18 метров.

"Мы готовимся к третьему сценарию – уменьшению груза на корабле. Третий сценарий является очень сложным и займет много времени", — подчеркнул он.

Рабиа добавил, что в общей сложности 369 кораблей ожидают прохода через канал. Сирия ограничила поставки топлива из-за блокировки Суэцкого канала

Ранее источник в администрации канала сообщил РИА Новости, что попытка снять с мели заблокировавший Суэцкий канал контейнеровоз не увенчалась успехом, судно вновь попробуют освободить в воскресенье во время прилива.

В субботу глава администрации Суэцкого канала Усама Рабиа заявил, что снять судно с мели пытаются 10 буксиров. Он отметил, что ситуация осложняется размерами судна и числом контейнеров на нем.

Контейнеровоз Ever Given длиной 400 метров и грузоподъемностью порядка 224 тысяч тонн направлялся из Китая в Нидерланды и во вторник сел на мель на 151-м километре канала, перегородив его и заблокировав движение. Канал соединяет Средиземное и Красное моря.

Компания Evergreen, в управлении которой находится контейнеровоз, в пятницу заявляла, что потребуется как минимум два-три дня, чтобы снять судно с мели.

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