ХЕЛЬСИНКИ, 28 мар — ПРАЙМ. Задержка поставок товаров как в Финляндию, так и из неё, в частности, дефицит кофейных зёрен ожидают в стране в ближайшие недели из-за закрытого для судоходства Суэцкого канала, сообщает в воскресенье газета Helsingin Sanomat. Попытка снять с мели судно в Суэцком канале пока не удалась

Контейнеровоз Ever Given длиной 400 метров и грузоподъемностью порядка 224 тысяч тонн направлялся из Китая в Нидерланды и во вторник сел на мель на 151-м километре канала, перегородив его и заблокировав движение. Канал соединяет Средиземное и Красное моря.

Одна из крупнейших торговых сетей Финляндии S Group, которая владеет в том числе в Петербурге сетью гипермаркетов "Призма", не ожидает мгновенного эффекта от этого, но информирует о задержке поставок многих товаров на несколько дней.

"У S Group есть несколько контейнеров на корабле Ever Given. Последствия затора Суэцкого канала пока не ощущаются в магазинах и проблем не ожидается, если вопрос будет решен в пасхальную неделю (Пасха в Европе отмечается 2-4 апреля — ред.). Однако для многих поставок уже ожидаются задержки на неделю и более", — отметил директор по закупкам S Group Яри Симолин. Сирия ограничила поставки топлива из-за блокировки Суэцкого канала

"Доступность некоторых потребительских товаров может стать труднее на какое-то время", — прогнозирует и руководитель Конфедерации финской промышленности Пенна Уррила.

Закрытие Суэцкого канала также затрудняет финский экспорт. Так, застряло более 250 контейнеров со свининой финского производителя Atria, направляющихся в различные страны Азии. Контейнеры со свининой находятся на 20 различных судах, ожидающих в настоящее время разрешения ситуации в Суэцком канале.

Задержки ощущаются и при небольших поставках. Например, финский разработчик динамиков Northern Pails заявил в субботу о задержке поставок на несколько месяцев из-за проблем с логистикой в Суэцком канале.

"К счастью, первая часть груза покинула завод (в Китае) за пару недель до этого и уже находится на пути из порта Роттердам в Финляндию. Но согласно только что подтвержденной информации, другая часть груза сейчас застряла на корабле Ever Given, который находится в Суэцком канале", — отмечает Northern Pails в пресс-релизе.

Также под угрозой поставок в Европу находятся кофейные зёрна, которые обычно импортируются через Суэцкий канал. По данным газеты, теперь можно ожидать дополнительных задержек на две или три недели, что может привести к истощению запасов у многих европейских производителей кофе.