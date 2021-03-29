ЛОНДОН, 29 мар — ПРАЙМ. С понедельника Британия начинает постепенный выход из локдауна — будут ослаблены некоторые карантинные ограничения — впрочем реальных послаблений жителям страны придется ждать до 12 апреля. Источник: Британия откроет границы не ранее августа

В конце января премьер Борис Джонсон представил план по выводу страны из локдауна, согласно которому школы возобновили работу с 8 марта, непродовольственные магазины и сфера услуг откроются с 12 апреля, встречи в помещениях и международные поездки могут быть разрешены после 17 мая, а все ограничения сняты после 21 июня. Джонсон подчеркнул, что этот график будет согласовываться с темпами вакцинации и эпидемиологической обстановкой.

Согласно планам правительства, с 29 марта жителям Англии разрешат встречаться группами до шести человек, но только на свежем воздухе. Как и ранее, походы в гости и встречи в помещениях запрещены.

"Все шесть человек в группе могут проживать в разных домовладениях. Граждане могут встречаться группами до 10 человек на свежем воздухе, но это распространяется на группы, участники которых живут не более чем в двух разных домовладениях. Дети до пяти лет не подпадают под данные ограничения (не учитываются)", — говорится в правительственных рекомендациях.

Карантинные меры действуют в Британии с 23 марта 2020 года, они были введены после начала первого пика заболеваемости. Жителям страны рекомендуется отказаться от любых поездок по стране и за границу без уважительной причины, работать из дома и ограничить контакты. С 4 января в Англии был введен третий по счету локдаун, который продлится до середины апреля. Закрыты непродовольственные магазины, сфера услуг театры, спортзалы, музеи. Гулять и заниматься спортом разрешается только по месту проживания.

Правительство объявило о так называемом "правиле шести" для того, чтобы дать возможность людям встретиться на Пасху, которая в Британии приходится на начало апреля. При этом все нормы социального дистанцирования сохраняются.

Поездки по стране рекомендуется также сократить до необходимого минимума, покидать район проживания разрешается только по уважительным причинам. Зарубежные поездки находятся фактически под запретом.

Работать британцам и далее рекомендуется из дома, если это позволяет профессия.

Требования по прогулкам и занятиям спортом не меняются — можно гулять без временных ограничений, но в районе проживания. С 29 марта откроются спортивные объекты на открытом воздухе, в частности, теннисные корты, поля для гольфа. Спортзалы будут закрыты до 12 апреля, но с 29 марта разрешена работа бассейнов. С понедельника будут сняты ограничения на занятия спортом на свежем воздухе с инструкторами или в составе спортклубов и секций.

С 29 марта истекает запрет на проведение акций протеста, но только для тех, которые организованы политическими и общественными объединениями, бизнес-структурами или другими группами, которые могут гарантировать выполнение участниками санитарных рекомендаций. Социальная дистанция на акциях также обязательна.

Правительство с понедельника отзывает просьбу к гражданам проводить бракосочетания только при необходимости. С 29 марта пары могут планировать церемонию в зависимости от собственных предпочтений, но пригласить на нее смогут не более шести гостей. На церемонию похорон допускается приглашать на более 30 человек.

В других регионах страны продолжают действовать коронавирусные ограничения, они в большей части совпадают с принятыми в Англии.

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