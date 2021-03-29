МОСКВА, 29 мар — ПРАЙМ. Министерство труда и социальной защиты РФ смягчило имущественные требования к гражданам, которые претендуют на получение пособий на детей в возрасте от трех до семи лет, пишет газета "Известия" со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Соответствующие изменения были внесены в проект постановления о правилах назначения пособий. Они вступят в силу уже на этой неделе: 1 апреля.

Итак, в соответствии с изменениями, теперь органы соцзащиты не будут учитывать при назначении пособия доли в квартире, которые составляют одну треть и менее. Также перестанут учитываться земельные участки в сельской местности площадью до одного гектара. В предыдущей версии документа было 0,25 гектара.

Как сообщали ранее в пресс-службе Минтруда, подать заявление на выплату пособий ан детей от трех до семи лет в новом размере будет возможно с 1 апреля по 31 декабря этого года.

Размер выплаты будет за период, начиная с 1 января 2021 года.

Для того, чтобы подать заявление, нужно оформить заявку на портале госуслуг либо при личном посещении МФЦ.