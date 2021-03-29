МОСКВА, 29 мар — ПРАЙМ. Операция по снятию с мели контейнеровоза Ever Given достигла значительного успеха, возобновление навигации по Суэцкому каналу ожидается в ближайшие часы, сообщил РИА Новости источник в компании-операторе канала Gulf Agency Company (GAC).

"Операция по снятию судна с мели достигла значительного успеха, ей способствовал прилив, а также усилия более десяти буксиров", — сообщил источник.

"В течение нескольких часов навигация по каналу может возобновиться", — отметил источник. Застрявший в Суэцком канале контейнеровоз сняли с мели

По данным GAC, не менее 44 судов ожидают очереди в Большом горьком озере в середине канала, на входах в очереди не менее 300 судов.

В свою очередь пресс-служба администрации Суэцкого канала сообщила в воскресенье о расширении масштабов работ по углублению дна в районе инцидента.

Контейнеровоз Ever Given длиной 400 метров и грузоподъемностью порядка 224 тысяч тонн направлялся из Китая в Нидерланды и во вторник сел на мель на 151-м километре канала, перегородив его и заблокировав движение. Канал соединяет Средиземное и Красное моря. Компания Evergreen, в управлении которой находится контейнеровоз, в пятницу заявляла, что потребуется как минимум два-три дня, чтобы снять судно с мели.