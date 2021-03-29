МОСКВА, 29 мар — ПРАЙМ. Северный морской путь (СМП) имеет высокий потенциал расширения объемов транспортировки грузов, позволит значительно сократить время доставки товаров из Азии в Европу, подчеркивает Минэнерго РФ на фоне блокировки движения грузов в Суэцком канале.

В ведомстве отмечают, что с учетом увеличивающегося объема мировой торговли энергоресурсами, в частности, постепенного увеличения торговли СПГ, появление дополнительных коротких маршрутов доставки грузов становится вопросом времени.

"Северный морской путь, сроки навигации на котором продолжают расширяться и в 2020 году достигли 9-10 месяцев, имеет высокий потенциал расширения объемов транспортировки грузов, позволяя значительно сократить время транспортировки товаров из Азии в Европу. По СМП идет поставка сжиженного природного газа, нефти, а также многих других товаров", — добавляют в министерстве. СМИ узнали о возможных сроках возобновления навигации по Суэцкому каналу

"Даже несмотря на не самую благоприятную конъюнктуру, в 2020 году грузопоток по СМП превысил плановые значения и составил почти 33 миллиона тонн грузов, включая свыше 18 миллионов тонн сжиженного природного газа, и мы ожидаем дальнейшего роста поставок и исполнения поставленной президентом задачи по увеличению грузопотока к 2024 году до 80 миллионов тонн в год", — заключили в Минэнерго.

Контейнеровоз Ever Given длиной 400 метров в среду сел на мель на 151-м километре Суэцкого канала и перекрыл движение по одному из самых загруженных морских торговых путей в мире. В понедельник поставщик морских услуг, компания Inchcape Shipping заявила, что судно сняли с мели. Агентство Блумберг при этом отмечает, что пока не ясно, как скоро канал будет открыт для движения. Сейчас в очереди, как передает агентство, находятся более 450 различных судов.