КАИР, 29 мар — ПРАЙМ. Контейнеровоз Ever Given, снятый с мели в понедельник утром, обследует перед тем, как он продолжит движение по Суэцкому каналу, заявил РИА Новости источник в администрации канала.

Ранее информированный собеседник в администрации канала заявил РИА Новости, что "судно удалось снять с мели, сейчас его передвигают в навигационное русло".

По его словам, "судно находится на плаву, двигатели работают". Застрявший в Суэцком канале контейнеровоз сняли с мели

"Будет произведено полное обследование подводной части судна для того, чтобы определить, есть ли какие-то повреждения, пробоины в корпусе, перед тем как будет принято решение о продолжении прохождения судном канала или буксировки его в ближайший к нему порт Суэц", — рассказал источник.

Контейнеровоз Ever Given длиной 400 метров и грузоподъемностью порядка 224 тысяч тонн направлялся из Китая в Нидерланды и во вторник сел на мель на 151-м километре канала, перегородив его и заблокировав движение. Канал соединяет Средиземное и Красное моря.