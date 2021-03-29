2021-03-29T09:27:21+03:00
2021-03-29T09:27:21+03:00
2021-03-29T09:27:21+03:00
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СМИ узнали, при каком условии судно Ever Given продолжит путь
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Контейнеровоз Ever Given, снятый с мели в понедельник утром, обследует перед тем, как он продолжит движение по Суэцкому каналу, заявил РИА Новости источник в администрации канала... ПРАЙМ, 29.03.2021
события, суэцкий канал, новости, мировая экономика, экономика
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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КАИР, 29 мар — ПРАЙМ. Контейнеровоз Ever Given, снятый с мели в понедельник утром, обследует перед тем, как он продолжит движение по Суэцкому каналу, заявил РИА Новости источник в администрации канала.
Ранее информированный собеседник в администрации канала заявил РИА Новости, что "судно удалось снять с мели, сейчас его передвигают в навигационное русло".
По его словам, "судно находится на плаву, двигатели работают".
"Будет произведено полное обследование подводной части судна для того, чтобы определить, есть ли какие-то повреждения, пробоины в корпусе, перед тем как будет принято решение о продолжении прохождения судном канала или буксировки его в ближайший к нему порт Суэц", — рассказал источник.
Контейнеровоз Ever Given длиной 400 метров и грузоподъемностью порядка 224 тысяч тонн направлялся из Китая в Нидерланды и во вторник сел на мель на 151-м километре канала, перегородив его и заблокировав движение. Канал соединяет Средиземное и Красное моря.