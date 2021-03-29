КАИР, 29 мар — ПРАЙМ. Контейнеровоз Ever Given, перегородивший Суэцкий канал, удалось снять с мели и вернуть на фарватер на 80%, специалисты планируют полностью завершить процедуру после 11.30 по местному времени (12.30 мск), заявил в понедельник глава администрации канала Усама Рабиа.

"Контейнеровоз Ever Given вновь на воде после снятия с мели, корабль возвращен на фарватер на 80%. Корма корабля находится теперь в 102 метрах от берега вместо четырех метров (в момент инцидента — ред.)", — говорится в полученном РИА Новости пресс-релизе. Кто из россиян рискует лишиться всех своих накоплений

Попытки вернуть судно на фарватер возобновятся с 11.30, когда уровень воды поднимется, отметил Рабиа.

Рабиа заверил, что навигация по каналу возобновится сразу после завершения операции по постановке судна на фарватер и отправки его в район Большого горького озера на технический осмотр. Глава администрации канала выразил уверенность в успешном завершении операции.

Контейнеровоз Ever Given длиной 400 метров и грузоподъемностью порядка 224 тысяч тонн направлялся из Китая в Нидерланды и во вторник сел на мель на 151-м километре канала, перегородив его и заблокировав движение. Канал соединяет Средиземное и Красное моря.