МОСКВА, 29 мар — ПРАЙМ. Серьезных потерь из-за инцидента с контейнеровозом в Суэцком канале нет, кроме расходов топлива и средств на содержание моряков, устранение последствий займет один квартал, прокомментировал РИА Новости транспортный эксперт, управляющий партнер "Инфра Проекты" Алексей Безбородов.

Контейнеровоз Ever Given длиной в 400 метров и грузоподъемностью порядка 224 тысяч тонн направлялся из КНР в Роттердам и во вторник сел на мель на 151-м километре канала, перегородив канал и заблокировав движение по нему. В понедельник поставщик морских услуг, компания Inchcape Shipping заявила, что судно сняли с мели.

"Квартал по расписанию (понадобится для устранения последствий инцидента — ред.). Ущерб бумажный: нет потерь, кроме расходов топлива и содержания команд", — сообщил эксперт. Россия вступила в борьбу за глобальный рынок сжиженного газа

При этом, по словам Безбородова, на российскую экономику этот инцидент не повлияет. "Избыточные расходы предприятий на экономику не перенести. Какие-то предприятия будут убыточны, но ничего никуда не денется и за пять дней и плюс-минус две недели ничего не изменится", — полагает эксперт.

Как сообщил РИА Новости в понедельник источник в компании-операторе канала Gulf Agency Company (GAC) возобновление навигации по Суэцкому каналу ожидается в ближайшие часы. По данным GAC, не менее 44 судов ожидают очереди в Большом горьком озере в середине канала, на входах в очереди не менее 300 судов.

Суэцкий канал, соединяющий Средиземное и Красное моря, имеет протяженность 163 километра и является самой крупной искусственной водной артерией мира. На его долю приходится 10-12% мирового морского грузооборота. Каналом ежедневно пользуются десятки судов, которые следуют из Европы в Азию и обратно, не совершая при этом длительного плавания вокруг Африки.