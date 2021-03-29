МОСКВА, 29 мар — ПРАЙМ. Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings подтвердило долгосрочные суверенные кредитные рейтинги Германии в иностранной и национальной валютах на наивысшем уровне "AAA", прогноз стабильный, говорится в сообщении агентства.

Краткосрочный рейтинг страны остался на уровне "A-1+".

"Германия остается одним из самых кредитоспособных государств в мире, и этой оценке не мешает временный рост долга и дефицита в прошлом году в связи с пандемией", — отмечают аналитики агентства. Эксперт дал прогноз по курсу биткоина на понедельник

Согласно прогнозам S&P, в текущем году рост ВВП Германии составит 3,2% после снижения на 4,9% годом ранее. В 2022 году показатель поднимается до 3,7%, а затем рост замедлится в 2023-2024 годах до 1,8% и 1,6% соответственно, ожидают аналитики агентства.

Стабильный прогноз отражает институциональную эффективность страны и значительные внешние и фискальные резервы, что в целом помогает смягчить влияние пандемии коронавируса, говорится в релизе. Аналитики считают, что это будет позитивным фактором для кредитоспособности страны в ближайшие два-три года.