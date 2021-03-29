МОСКВА, 19 мар — ПРАЙМ. Работать без касс на рынках предприниматели смогут только в том случае, если они торгуют товарами собственного производства, соответствующие поправки в законодательство сейчас готовит Минфин совместно с ФНС, сообщила налоговая служба.

"Законодательство о контрольно-кассовой технике в отношении применения ККТ на рынках не менялось с 2003 года. Во-первых, тогда не было онлайн-касс, во-вторых, порядок, кто должен применять кассу на рынке, а у кого нет такой обязанности, оказался размыт. В результате сейчас некоторые предприниматели пользуются этим и мимикрируют под льготные категории", — говорится в сообщении ведомства.

"Поправки в законодательство снимают эти двойные стандарты. Кассу можно не ставить, если торгуешь своим товаром, а площадь торгового места не превышает 5 квадратных метров", — отмечает ФНС.

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Проверять соблюдение законодательства о ККТ управляющие компании обязаны и сейчас, однако, как отмечают в ФНС, нынешнее законодательство, во-первых, не дает четкого алгоритма кого и как проверять, а во-вторых, не прописывает ответственность.

"Теперь в поправках предусмотрена не только ответственность для управляющих компаний, но самое главное — будет дан понятный инструментарий проверки, а на сайте ФНС появится сервис, с помощью которого можно проверить, зарегистрирована та или иная касса или нет", — подчеркивает ведомство.

В налоговом ведомстве также сообщили, что власти готовят и нормы ответственности за нарушение законодательства о ККТ. "Конкретные нормы сейчас обсуждаются, в том числе и с бизнес-сообществом и управляющими компаниями", — говорится в сообщении. Сейчас законодательство уже предусматривает предупреждение для субъектов МСП при выявлении нарушений в первый, позволяет переходить на новый порядок бизнесу максимально мягко.