МОСКВА, 29 мар — ПРАЙМ. Правительство РФ упростит процедуру получения самозанятыми льготных кредитов, заявку можно будет подать через портал государственных услуг, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин.

"В конце прошлого года была снижена ставка по льготным кредитам для самозанятых, а также для малого и среднего бизнеса. Упростим порядок предоставления такого займа гражданам, которые платят налог на профессиональный доход, то есть самозанятым, чтобы до конца года у них появилась возможность подать заявку на получение льготного кредита через портал государственных услуг", — сказал Мишустин на совещании с вице-премьерами. Россия вступила в борьбу за глобальный рынок сжиженного газа

"Эти деньги можно будет потратить на инвестиционные цели, рефинансирование и пополнение оборотных средств", — добавил он.