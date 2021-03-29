2021-03-29T12:46:12+03:00
2021-03-29T12:46:12+03:00
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2021
https://1prime.ru/state_regulation/20210329/833344750.html
Власти России упростят порядок предоставления займа самозанятым
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Правительство РФ упростит процедуру получения самозанятыми льготных кредитов, заявку можно будет подать через портал государственных услуг, заявил премьер-министр России Михаил... ПРАЙМ, 29.03.2021
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 29 мар — ПРАЙМ. Правительство РФ упростит процедуру получения самозанятыми льготных кредитов, заявку можно будет подать через портал государственных услуг, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин.
"В конце прошлого года была снижена ставка по льготным кредитам для самозанятых, а также для малого и среднего бизнеса. Упростим порядок предоставления такого займа гражданам, которые платят налог на профессиональный доход, то есть самозанятым, чтобы до конца года у них появилась возможность подать заявку на получение льготного кредита через портал государственных услуг", — сказал Мишустин на совещании с вице-премьерами.
"Эти деньги можно будет потратить на инвестиционные цели, рефинансирование и пополнение оборотных средств", — добавил он.