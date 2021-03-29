МОСКВА, 29 мар — ПРАЙМ. Инцидент с блокировкой контейнеровозом Суэцкого канала и, как следствие, нарушение мирового судоходства может стать причиной крупных финансовых потерь для отрасли перестрахования и роста тарифов на морское перестрахование, пишет в своем докладе международное рейтинговое агентство Fitch Ratings.

"Это событие сократит прибыль глобальных перестраховщиков, но не должно существенно повлиять на их платежеспособность, в то время как цены на морское перестрахование вырастут из-за того, что контейнеровоз Ever Given заблокировал канал", — говорится в релизе. Эксперт рассказал, почему бизнес в России предпочитает микрозаймы

Контейнеровоз Ever Given длиной в 400 метров и грузоподъемностью порядка 224 тысяч тонн, направлявшийся из КНР в Роттердам, во вторник сел на мель на 151-м километре Суэцкого канала, перегородив канал и заблокировав движение по нему. В понедельник поставщик морских услуг, компания Inchcape Shipping заявила, что судно сняли с мели.

Fitch пишет, что окончательные потери перестраховщиков будут зависеть от того, сколько времени потребуется для возобновления нормального движения судов по каналу, но, по оценкам Fitch, они легко могут составить сотни миллионов евро.

Агентство указывает, что инциденты с участием крупных контейнеровозов могут вызвать имущественные претензии на сумму более одного миллиарда долларов. Fitch полагает, что поскольку Ever Given по-прежнему сможет передвигаться после освобождения, то требования, связанные со страхованием судна и груза, должны оставаться значительно ниже этого уровня.