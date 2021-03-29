МОСКВА, 29 мар — ПРАЙМ. "AliExpress Россия" полностью локализует службу клиентской поддержки и планирует удвоить штат специалистов по работе с обращениями клиентов, таким образом, общение с покупателями будет полностью осуществляться на русском языке, сообщает компания. СМИ узнали об удалении браузера Alibaba из китайских магазинов приложений

"AliExpress Россия" планирует полностью локализовать службу клиентской поддержки. В рамках этой программы компания объявила о развитии контакт-центров. На данный момент все онлайн-чаты службы поддержки обрабатываются в России, 50% споров по товарам из Китая — в китайских контакт-центрах на английском языке", — говорится в сообщении.

Компания также сообщила, что сейчас сотрудничает с тремя сервис-партнёрами в России, контакт-центры работают с обращениями с пользователями из России и большинства стран СНГ. "AliExpress Россия" также планирует в ближайшее время начать работу с новым контактным центром и увеличить штат специалистов по работе с обращениями клиентов до 500 человек к моменту завершения локализации.

"Команды сервисных партнеров в регионах получают сообщения клиентов из различных каналов коммуникации (онлайн-чаты, споры, различные мессенджеры, сообщения в социальных сетях). Сотрудники помогают пользователям сформулировать суть вопроса и передают информацию в отделы компании, которые помогают с решением этих ситуаций", — добавили в "AliExpress Россия".

"AliExpress Россия" — совместное предприятие крупнейшей в Китае интернет-компании Alibaba Group, Mail.ru Group, "Мегафона" и Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) в сфере электронной социальной коммерции в России и СНГ. Компания создана в октябре 2019 года, включает в себя маркетплейсы AliExpress, Tmall, Pandao и направление социальной коммерции "ВКонтакте", в рамках которого можно покупать товары внутри соцсети с помощью мини-приложения AliExpress.