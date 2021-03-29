МОСКВА, 29 мар — ПРАЙМ. Ущерб от блокировки Суэцкого канала может исчисляться сотнями миллионов долларов в сутки, через него проходит до 12% товаров в мире, сообщила РИА Новости координатор проекта "Морская политика" Центра стратегических оценок и прогнозов Анна Горнова.

По словам эксперта, точнее оценить потери можно будет после полного восстановления движения.

Контейнеровоз Ever Given длиной в 400 метров и грузоподъемностью порядка 224 тысяч тонн направлялся из КНР в Роттердам и 23 марта сел на мель на 151-м километре канала, перегородив канал и заблокировав движение по нему. Поставщик морских услуг, компания Inchcape Shipping, 29 марта заявила, что судно сняли с мели. Канал пока не разблокирован. AliExpress полностью переведет сервис решения споров на русский язык

"Это сотни миллионов долларов ежедневно, с учетом того что через Суэцкий канал проходит 10-12% мировой торговли", — сказала Горнова.

"В данном случае (снятия с мели – ред.) ставку сделали на увеличение мощностей буксиров и извлечение грунта из-под судна… Если бы контейнеровоз начали разгружать хотя бы сутки спустя с начала операции, на мой взгляд, времени было бы потеряно намного меньше", — считает эксперт.

Она отметила, что ущерб могут оценить в администрации Суэцкого канала и финансовые аналитики после полного восстановления движения по каналу.

Как сообщил РИА Новости в понедельник источник в компании-операторе канала Gulf Agency Company (GAC), возобновление навигации по Суэцкому каналу ожидается в ближайшие часы. По данным GAC, не менее 44 судов ожидают очереди в Большом горьком озере в середине канала, на входах в очереди не менее 300 судов.