МОСКВА, 29 мар — ПРАЙМ. Разногласия стран в отношении энергетической политики проявятся на саммите по климату 22-23 апреля, считает директор Института США и Канады РАН Валерий Гарбузов.

Белый дом ранее подтвердил, что президент США Джо Байден пригласил российского коллегу Владимира Путина в числе 40 мировых лидеров на переговоры по климату 22-23 апреля, встреча пройдет онлайн.

"Надо посмотреть, что это еще за саммит и как все пойдет. Потому что не секрет, что обычно говорят, что никаких экономических противоречий между Россией и США нет, но они есть в ряде областей, в частности, рынок энергоносителей. Конечно, администрация (Дональда) Трампа показала, что все это остается", — заявил он. Россия вступила в борьбу за глобальный рынок сжиженного газа

"Стремление вытеснить Россию с европейского рынка остается у них. Как нынешняя администрация развернет свой новый фокус и акцент на современные технологии – опыт показывает, что разворот в эту сторону не такое простое дело. Я думаю, что на этом саммите проявятся эти противоречия, потому что отношение и к солнечной энергии, и к энергии ветра не везде однозначное", — сказал он во время онлайн-конференции о текущем состоянии российско-американских отношений в пресс-центре МИА "Россия сегодня".

США планируют провести международный саммит, посвященный проблемам климата, 22-23 апреля в онлайн-формате. Ранее американские власти информировали, что мероприятие будет посвящено вопросам консолидации международных усилий по сокращению вредных выбросов в окружающую среду.

Как сообщили в понедельник в Кремле, приглашение от Байдена Путину принять участие в саммите по климату будет рассмотрено в установленном порядке, в Кремле считают тему очень важной.