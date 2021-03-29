ИСМАИЛИЯ (Египет), 29 мар — ПРАЙМ. Блокировавшее Суэцкий канал судно буксируют в направлении Горьких озер, кризис закончился, заявил РИА Новости источник в администрации Суэцкого канала.

Ранее источник РИА Новости заявил, что контейнеровоз в понедельник днем вновь перегородил Суэцкий канал из-за сильного ветра. Россия вступила в борьбу за глобальный рынок сжиженного газа

"Снятый с мели в Суэцком канале контейнеровоз отбуксировали обратно в фарватер…В эти минуты происходит его буксировка к Горьким озерам", — заявил собеседник, добавив, что "кризис закончился".

Контейнеровоз Ever Given длиной в 400 метров и грузоподъемностью порядка 224 тысяч тонн на прошлой неделе направлялся из КНР в Роттердам и сел на мель на 151-м километре канала, перегородив канал и заблокировав движение по нему. В понедельник поставщик морских услуг, компания Inchcape Shipping заявила, что судно сняли с мели. Позднее президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси заявил об успешном завершении операции по снятию контейнеровоза с мели и разблокировке канала.