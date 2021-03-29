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2021-03-29T17:49:19+03:00
2021-03-29T16:36:00+03:00
2021
https://1prime.ru/state_regulation/20210329/833346705.html
СМИ узнали, куда буксируют блокировавшее Суэцкий канал судно
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Блокировавшее Суэцкий канал судно буксируют в направлении Горьких озер, кризис закончился, заявил РИА Новости источник в администрации Суэцкого канала. Ранее источник РИА Новости... ПРАЙМ, 29.03.2021
события, суэцкий канал, новости, мировая экономика, экономика
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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ИСМАИЛИЯ (Египет), 29 мар — ПРАЙМ. Блокировавшее Суэцкий канал судно буксируют в направлении Горьких озер, кризис закончился, заявил РИА Новости источник в администрации Суэцкого канала.
Ранее источник РИА Новости заявил, что контейнеровоз в понедельник днем вновь перегородил Суэцкий канал из-за сильного ветра.
"Снятый с мели в Суэцком канале контейнеровоз отбуксировали обратно в фарватер…В эти минуты происходит его буксировка к Горьким озерам", — заявил собеседник, добавив, что "кризис закончился".
Контейнеровоз Ever Given длиной в 400 метров и грузоподъемностью порядка 224 тысяч тонн на прошлой неделе направлялся из КНР в Роттердам и сел на мель на 151-м километре канала, перегородив канал и заблокировав движение по нему. В понедельник поставщик морских услуг, компания Inchcape Shipping заявила, что судно сняли с мели. Позднее президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси заявил об успешном завершении операции по снятию контейнеровоза с мели и разблокировке канала.