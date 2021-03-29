МОСКВА, 29 мар – ПРАЙМ, Ульяна Крайняя. Инцидент с севшим на мель контейнеровозом Ever Given, скорее всего, не приведет к появлению альтернативных маршрутов, способных составить серьезную конкуренцию перевозкам грузов в Суэцком канале, но заставит трейдеров задуматься о реализации новых инфраструктурных проектов. Весьма вероятно, что возрастет актуальность и Северного морского пути. Опрошенные агентством "Прайм" эксперты предрекают маршруту большое будущее. Однако все же вряд ли он заменит Суэцкий канал и прочие пути доставки грузов между Европой и Азией. Контейнеровоз снова перегородил Суэцкий канал

23 марта огромный контейнеровоз Ever Given, следовавший из Малайзии в Нидерланды, сел на мель в Суэцком канале полностью парализовав движение по транспортной артерии. В понедельник президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси заявил об успешном завершении операции по снятию с мели контейнеровоза и разблокировке канала. Однако спустя несколько часов вновь появилась информация, что контейнеровоз из-за течения вновь перегородил фарватер.

Конечно, рано или поздно навигация по Суэцкому каналу будет возобновлена к радости ожидающих. По данным GAC, не менее 44 судов ждут своей очереди в Большом горьком озере в середине канала, на входах в очереди не менее 300 судов. Если операция затянется, их число увеличится.

ПОЧВА ДЛЯ РАЗМЫШЛЕНИЙ

Но, невзирая на срок, в течение которого будет перекрыта судоходная артерия, инцидент даёт почву для размышления многим участникам рынка считают эксперты.

Администрация канала получила сигнал о необходимости пристальнее следить за безопасностью морского пути и держать наготове необходимую технику. Экипажи кораблей будут внимательнее в узких каналах, а фрахтователи — чувствительнее относиться к рискам с задержками сроков. Часть импортеров задумается над диверсификацией логистических цепочек, предполагает эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Игорь Галактионов.

В то же время, происшествие вряд ли приведет к развитию кардинальных сдвигов в отрасли.

"Проблема решается в достаточно сжатые сроки и к далеко идущим последствиям не приведет. С экономической точки зрения, Суэцкий канал остаётся выгодным маршрутом, и единичное событие не сделает его более "токсичным" — разве что подобные инциденты будут повторяться", — рассуждает он.

В свою очередь аналитик по товарным рынкам "Открытие Брокер", эксперт "Открытие Research" Оксана Лукичева считает, что инцидент в Суэцком канале поставил вопрос о рисках зависимости европейского региона и всей мировой торговли от узкой артерии.

В ПОИСКАХ АЛЬТЕРНАТИВНЫХ ПУТЕЙ

"Все это приводит к тому, что трейдеры все больше задумываются о необходимости альтернативных путей доставки грузов", — говорит она.

С учетом ожидаемого роста торговли в будущем, этот вопрос "встает еще более остро". Один из возможных альтернативных путей — продвигаемый Китаем проект "Один пояс – один путь". Ближневосточный путь пролегает через территорию Ирана, а в свете создавшейся ситуации с Суэцким каналом и ожидаемого смягчения американских санкций, выглядит, по мнению Лукичевой, перспективно. Более 320 кораблей простаивают в очереди на проход через Суэцкий канал

Между тем, политический обозреватель Дмитрий Галкин сомневается в том, что инцидент с контейнеровозом приведет к появлению альтернативных транспортных маршрутов, которые могли бы всерьез соперничать с перевозкой̆ грузов через Суэцкий канал.

"Хотя часть перевозчиков в настоящее время попытается воспользоваться другими маршрутами, но после того, как движение в канале будет восстановлено, они, скорее всего, вернутся к прежним логистическим схемам", — считает он.

Вместе с тем, происшествие с контейнеровозом, которое недешево обошлось мировой̆ экономике, может способствовать реализации новых инфраструктурных проектов, призванных снизить риск блокировки других морских транспортных путей.

Страны, пытающиеся установить контроль над частью глобальной транспортной инфраструктуры, попытаются воспользоваться инцидентом в Суэцком канале для продвижения своих интересов. Турция уже объявила о своем намерении начать строительство нового канала, параллельного Босфору. Китай может вновь поднять вопрос о строительстве нового канала, дополняющего Панамский.

Кроме того, Саудовская Аравия неизбежно столкнется с попытками уменьшить ее влияние в Египте, поскольку другие игроки, стремящиеся усилить собственные позиции в этой̆ стране, получили возможность утверждать, что нынешнее египетское руководство и его саудовские покровители не могут обеспечить нормальную работу Суэцкого канала.

Вполне возможно, что вопрос об обеспечении безопасности судоходства в Суэцком канале Турция и Катар попытаются вынести на международный̆ уровень, предполагает Галкин.

БОЛЬШОЕ БУДУЩЕЕ СЕВЕРНОГО МОРСКОГО ПУТИ

Северный морской путь (СМП) также рассматривается все пристальнее с точки зрения использования, особенно по мере потепления климата, продолжает Лукичева.

"Несомненно, у этого маршрута большое будущее, но вряд ли он заменит Суэцкий канал и прочие пути доставки грузов между Европой и Азией", — полагает она.

Аналитик "Фридом Финанс" Евгений Миронюк соглашается с тем что, инцидент повысит актуальность СМП и может даже привести к увеличению инвестиций в создание ледокольного флота.

К тому же рост востребованности перевозки грузов по Северному морскому пути связан с бОльшим, чем раньше, периодом судоходной навигации в арктических широтах, а также с комплексом госмер по развитию СМП.

Срок доставки по СМП в 1,5-2 раза быстрее, чем южным маршрутом, и составляет от 18 дней (из Мурманска в Японию) до примерно месяца при доставке из Нидерландов в порты Азии.

Рынок КНР при этом основной. "Доставка из европейской части России в Китай в перспективе может заинтересовать и европейских партнеров, которые также могут воспользоваться СМП для более дешёвой и быстрой доставки в страны Азии", — убежден Миронюк. "В Вашингтоне раскрыли козыри". Сколько будет стоить рубль к лету

Даже с учетом ледокольного сопровождения этот маршрут более выгоден, чем провод судов через Суэцкий канал. "Однако дефицит ледокольного флота и недостаточность инфраструктуры откладывают начало полноценной эксплуатации Северного морского пути на неопределенный срок. Поэтому в текущих условиях потребуется проработка возможности привлечения иностранных инвестиций в инфраструктуру СМП", — заключил эксперт.