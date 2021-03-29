МОСКВА, 29 мар — ПРАЙМ. Восстановительный рост ВВП РФ по итогам текущего года может составить 3,5% на фоне роста цен на нефть выше ожиданий и тенденции к ослаблению эпидемиологических ограничений, говорится в бюллетене "Комментарии о государстве и бизнесе" Института "Центр развития" НИУ ВШЭ. Эксперты понизили прогноз роста ВВП Германии в 2021 году

В обзоре отмечается, что согласно консенсус-прогнозу, который был подготовлен "Центром развития" в феврале, рост экономики по итогам года составит 2,8%. Однако, как указывают авторы, рост цен на нефть с начала года вкупе со спадом второй волны эпидемии коронавируса могут обеспечить более высокий восстановительный рост экономики.

"С учетом заметного превышения нефтяных цен в феврале-марте над прогнозными и тенденции к ослаблению эпидемиологических ограничений рост российской экономики в 2021 году может достичь примерно 3,5% с последующим замедлением до 2% к 2023 году. Впрочем, медленный темп вакцинации в стране будет оказывать сдерживающее воздействие", — поясняют авторы бюллетеня.

Так, за неполные три месяца текущего года стоимость барреля сорта Brent максимально поднималась на 37,8%, до 71,38 доллара – максимума с января 2020 года.

В обзоре также отмечено, что предварительные данные Росстата говорят о заметном повышении экономической активности в феврале. "Положительную динамику показали все без исключения базовые сектора, в том числе потребительские, что с учетом специфики кризиса 2020 года имеет решающее значение", — говорится в бюллетене.

Официальный прогноз Минэкономразвития, подготовленный в сентябре, предполагает рост ВВП РФ по итогам 2021 года на 3,3%. Министерство традиционно проводит уточнение прогноза социально-экономического развития весной. Что касается, текущего прогноза Банка России, предполагает рост экономики по итогам года на 3-4%. Прогноз ЦБ также будет пересмотрен в апреле, анонсировала ранее глава Центробанка Эльвира Набиуллина.

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