МОСКВА, 29 мар — ПРАЙМ. США приостанавливают действие рамочного соглашения о торговле и инвестициях, заключенного в 2013 году с властями Мьянмы, до "возвращения демократически избранного правительства" в этой стране, сообщила торговый представитель США Кэтрин Тай.

"Соединенные Штаты поддерживают народ Мьянмы в их усилиях восстановить демократически избранное правительство, которое было фундаментом экономического роста и реформ", — говорится в заявлении. Отмечается, что действие соглашения приостанавливается немедленно.

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Вооруженные силы Мьянмы сместили гражданское правительство и взяли власть в стране в свои руки 1 февраля, арестовав гражданских лидеров, в том числе президента Вин Мьинта и государственного советника Аун Сан Су Чжи. Военные объяснили свои действия предполагаемой массовой фальсификацией результатов всеобщих выборов 2020 года и нежеланием гражданских властей ее расследовать. Придя к власти с помощью конституционного механизма введения чрезвычайного положения, руководители нового военного правительства пообещали провести через год новые выборы и передать власть партии, которая на них победит.

Массовые протесты против военных властей ежедневно проходят во многих городах Мьянмы. В подавлении протестного движения военные власти используют как средства контроля толпы, так и боевое оружие. Более 70% госслужащих, включая медицинских работников, присоединились к кампании гражданского неповиновения властям, покинув рабочие места.

По данным правозащитной Ассоциации помощи политическим заключенным Мьянмы, которая ведет ежедневную статистику случаев гибели участников протестов от рук полиции и военных, общее число скончавшихся с 5 февраля по 28 марта составляет 459, свыше 2,5 тысячи задержаны.