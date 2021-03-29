МОСКВА, 29 мар — ПРАЙМ. Ответственность за инцидент с контейнеровозом, блокировавшим ранее Суэцкий канал, лежит на капитане судна, заявил РИА Новости советник президента Египта по развитию морских портов и Суэцкого канала адмирал Мохаб Мамиш. Египет потребует компенсацию у владельцев контейнеровоза.

По словам Мамиша, в "Суэцком канале началась навигация, суда буксируют".

"То, что случилось, это ответственность капитана корабля, наш канал безопасен", — заявил Мамиш. Египет не будет вносить изменения в русло Суэцкого канала.

"Мы потребуем компенсации от владельца судна за все последствия, к которым привела посадка судна на мель, за использование всех буксиров, потребуем всю стоимость", — сказал Мамиш.

Владелец контейнеровоза Ever Given, японская компания Shohei Kisen, подтвердила снятие судна с мели в Суэцком канале и поблагодарила всех участников операции, в том числе администрацию канала.

"Мы хотели бы проинформировать вас, что судно снято (с мели – ред.). В будущем оно пройдет полный осмотр на предмет ущерба в Большом Горьком озере. Мы намерены вернуться на маршрут следования как можно скорее", — говорится в заявлении компании.

Японская сторона также выразила благодарность "администрации Суэцкого канала, компаниям, осуществлявшим операцию по освобождению судна, а также всем задействованным сторонам за их сотрудничество".

Контейнеровоз Ever Given длиной в 400 метров и грузоподъемностью порядка 224 тысяч тонн на прошлой неделе направлялся из КНР в Роттердам и сел на мель на 151-м километре канала, перегородив канал и заблокировав движение по нему. В понедельник поставщик морских услуг, компания Inchcape Shipping заявила, что судно сняли с мели.