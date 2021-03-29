МОСКВА, 29 мар — ПРАЙМ. Прокурор Москвы Денис Попов предостерег руководителя столичной сети супермаркетов о недопустимости завышения цен на подсолнечное масло, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Установлено, что компания (наименование не указывается), осуществляющая сетевую торговлю продовольственными товарами, присоединилась к заключенному соглашению, чем выразила свое согласие на добровольное соблюдение его условий.

В соглашении указано, что организация торговли обязуется установить розничные цены при реализации товара в размере, не превышающем 110 рублей за 1 литр.

В релизе отмечается, что в ходе проверки в одном из супермаркетов торговой сети цена на масло превышает установленную соглашением. За нарушение требований законодательства о торговле и ценообразовании на социально значимые продовольственные товары предусмотрена административная ответственность.

"В целях предотвращения необоснованного повышения цен на масло подсолнечное прокурор Москвы Денис Попов предостерег руководителя организации о недопустимости нарушения закона",- говорится в сообщении.