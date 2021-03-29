МОСКВА, 29 мар — ПРАЙМ. Сенаторы в ходе встречи с главой Минсельхоза Дмитрием Патрушевым интересовались экспортными пошлинами на агропромышленную продукцию, инвестиционными квотами в рыбной отрасли, мерами по развитию молочного скотоводства, сообщил глава аграрного комитета Совфеда Алексей Майоров.

В понедельник в Совфеде прошла встреча законодателей с министром в рамках подготовки "правительственного часа" 31 марта с участием Патрушева на тему: "О ходе реализации государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия". На конференции "Агрохолдинги России" эксперты подведут предварительные итоги 2020 года в АПК

"Материалы, представленные Минсельхозом к "правительственному часу", показывают, что аграрное производство в текущем году будет развиваться по оптимальному сценарию", — сказал Майоров журналистам по итогам мероприятия.

По его словам, этому будет способствовать высокая готовность сельхозтоваропроизводителей к новому сезону, расширение посевных площадей, а также действующие меры государственной поддержки. "В этом году конъюнктура для аграриев сложилась весьма благоприятная, что будет способствовать стабильному развитию АПК", — полагает Майоров.

Сенатор уточнил, что парламентариев в ходе встречи с министром интересовали такие темы, как "возможность снижения экспортной таможенной пошлины на соевые бобы с 30 до 6%, реализация механизма инвестиционных квот в рыбной отрасли, меры по развитию молочного скотоводства, совершенствование генетических ресурсов в животноводстве, меры для защиты поголовья животных от болезней, продвижение товаров небольших сельхозпроизводителей".

Кроме того, на встрече обсуждалось сдерживание цен на минеральные удобрения, поддержка и развитие малого и среднего бизнеса в сельской местности.