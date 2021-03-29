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https://1prime.ru/state_regulation/20210329/833348696.html
Канада вводит санкции против физлиц и компаний из России и Украины
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Канада расширила санкции против России в связи с Крымом, сообщил МИД страны в понедельник. "Министр иностранных дел сегодня объявил новые санкции против двух физических лиц и... ПРАЙМ, 29.03.2021
канада, санкции против рф, новости, мировая экономика, экономика
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 29 мар — ПРАЙМ. Канада расширила санкции против России в связи с Крымом, сообщил МИД страны в понедельник.
"Министр иностранных дел сегодня объявил новые санкции против двух физических лиц и четырех компаний… в ответ на незаконную оккупацию и аннексию Автономной республики Крым", — говорится в заявлении МИД Канады.
Согласно уточнению ведомства, новые санкции введены в отношении Александра Ганова, Леонида Рыженькина, а также против компаний "Ленпромтранпроект" и управления строительства ж/д линии "Беркакит-Томмот-Якутск".
"Это дополнительные меры согласованы с действиями, предпринимаемыми ЕС и Великобританией, а также в координации с Австралией и являются дополнением к ранее введенным санкциям", — говорится в заявлении.
Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России.