МОСКВА, 29 мар — ПРАЙМ. Канада расширила санкции против России в связи с Крымом, сообщил МИД страны в понедельник. США будут наращивать санкции по "Северному потоку - 2"

"Министр иностранных дел сегодня объявил новые санкции против двух физических лиц и четырех компаний… в ответ на незаконную оккупацию и аннексию Автономной республики Крым", — говорится в заявлении МИД Канады.

Согласно уточнению ведомства, новые санкции введены в отношении Александра Ганова, Леонида Рыженькина, а также против компаний "Ленпромтранпроект" и управления строительства ж/д линии "Беркакит-Томмот-Якутск".

"Это дополнительные меры согласованы с действиями, предпринимаемыми ЕС и Великобританией, а также в координации с Австралией и являются дополнением к ранее введенным санкциям", — говорится в заявлении.

Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России.