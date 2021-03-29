МОСКВА, 29 мар — ПРАЙМ. Сбербанк, "М.Видео-Эльдорадо" и основатель маркетплейса goods.ru Александр Тынкован подписали обязывающее соглашение по приобретению банком 85% маркетплейса, закрытие сделки ожидается во втором квартале 2021 года, говорится в сообщении банка.

Ранее в январе кредитная организация сообщила, что стороны планируют в первой половине 2021 года подписать обязывающее соглашение по развитию маркетплейса. В рамках сделки "Сбер" планирует стать владельцем 85% goods.ru, выкупив часть доли у "М.Видео-Эльдорадо" за 4 миллиарда рублей и вложив в его развитие около 30 миллиардов рублей, и создать на его базе одного из ключевых игроков на рынке электронной коммерции РФ. При этом для целей сделки goods.ru оценен приблизительно в 10 миллиардов рублей.

"Сбер", группа "М.Видео-Эльдорадо" и основатель и совладелец goods.ru Александр Тынкован подписали юридически обязывающую документацию по приобретению "Сбером" 85% доли в компании goods.ru (ООО "Маркетплейс"). Закрытие сделки ожидается во втором квартале 2021 года", — сказано в сообщении.

По условиям сделки Сбер приобретает часть долей goods.ru, принадлежащих группе "М.Видео-Эльдорадо", а также инвестирует в дальнейшее развитие маркетплейса. В результате доля Сбера в капитале goods.ru составит 85%, 10% сохраняет за собой группа "М.Видео-Эльдорадо", 5% — Тынкован.

"Создание и развитие электронной коммерции — одно из главных направлений развития экосистемы Сбера. Маркетплейс станет мультикатегорийной e-commerce-площадкой Сбера, на которой сейчас уже представлено 16 основных категорий с 2,5 миллиона товаров, и в будущем их количество будет только увеличиваться", — отметили в банке.