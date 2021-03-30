МОСКВА, 30 мар — ПРАЙМ. Безработица в Японии с учетом сезонных колебаний в феврале осталась на уровне января в 2,9%, свидетельствуют данные статистического бюро министерства внутренних дел и коммуникаций страны. Биржи Европы в основном растут на общем оптимизме

На этой отметке показатель находится с ноября. Аналитики, опрошенные порталом DailyFx, ожидали роста безработицы до 3%.

Число безработных в стране в феврале составило 1,94 миллиона человек, что на 350 тысяч (на 22%) больше значения годичной давности. Неработающая часть населения Японии, включая людей старше 65 лет, составила 42,06 миллиона человек, сократившись на 190 тысяч человек (на 0,4%) в годовом выражении.

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