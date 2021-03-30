МОСКВА, 30 мар — ПРАЙМ. Единый федеральный реестр сведений о банкротстве (Федресурс) подсчитал число россиян, которые смогли бесплатно и не через суд оформить банкротство. Об этом пишет РБК.

С использованием облегченной процедуры банкротства, которая заработала только в сентябре прошлого года, оформить это смогли меньше 300 человек, отмечает издание.

В частности, под процедуру банкротства физического лица без суда попадают граждане, у кого долги не превышают 500 тысяч рублей. Гражданин также не должен иметь достаточного имущества и других финансовых возможностей для погашения этого долга.

В этом случае заявление о банкротстве подается в МФЦ. Сотрудники центра должны удостовериться в том, что кредитор не смог взыскать долг с гражданина в результате исполнительных производств.

По закону, эта процедура не должна занимать больше шести месяцев. Поэтому в марте истек срок ожидания у первых заявителей, которые писали заявление еще в сентябре.

Итак, по данным на 29 марта 2021 года, банкротами по упрощенной схеме смогли стать 283 россиянина. Это 14,5% от подавших заявки в сентябре.

Всего за сентябрь 2020 года в МФЦ поступило 1,9 тысячи обращений по упрощенной процедуре банкротства. Но до рассмотрения дошло меньше 400 заявлений. Таким образом, ходатайства были удовлетворены в 73,8% случаев, дошедших до рассмотрения по существу.