БЕЙРУТ, 30 мар — ПРАЙМ, Михаил Алаеддин. Продовольственная инфляция в Ливане составила 402% с начала финансово-экономического кризиса осенью 2019 года, заявил РИА Новости региональный представитель Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных Наций (ФАО) на Ближнем Востоке и Северной Африке Мохаммад Алайдарус (Mohamad Alaidaroos).

"В результате финансового кризиса, начавшегося в стране осенью 2019 года, ливанская валюта обесценилась на 80%, что привело к росту годовой инфляции на 146%, при этом продовольственная инфляция была зафиксирована на ужасающем уровне в 402%", — сказал Алайдарус. Россияне назвали размер комфортного для увольнения базового дохода

По словам представителя ФАО, только в конце прошлого года 19% ливанских граждан и 21% сирийских беженцев лишились основных источников дохода на фоне финансово-экономического кризиса и действующих ограничений в рамках борьбы с пандемией коронавируса.

На сегодняшний день процент сирийских беженцев в Ливане, живущих за чертой бедности, вырос до 89, по сравнению с 55% в прошлом году.

На фоне глубокого финансово-экономического кризиса и парализованной банковской системы Ливана резко снизилась покупательская способность населения и возрос уровень преступности. При этом политические силы по-прежнему не могут договориться о составе нового правительства и начать проведение реформ в рамках выполнения условий, необходимых для получения международной финансовой помощи для стабилизации экономики. Дополнительную отрицательную роль в экономическом и политическом кризисе в Ливане сыграли пандемия, взрыв в порту Бейрута 4 августа 2020 года и санкции США, вступившие в силу в июне 2020 в рамках закона "Цезарь", и включение в санкционный список нескольких политических деятелей, в том числе лидера крупнейшей христианской партии "Свободное патриотическое движение" Джебрана Басиля.