МОСКВА, 30 мар — ПРАЙМ. Россия прошла "дно ковидного спада" еще а 2020 году, однако о восстановлении экономики страны говорить еще рано, заявил "Известиям" старший управляющий директор рейтингового агентства НКР Александр Проклов.

"В настоящее время экономика страны находится в фазе восстановительного подъема, что в целом соответствует и глобальной динамике. Насколько существенным окажется этот подъем, в значительной степени зависит от прекращения пандемии и снятия карантина в экономиках стран — ключевых торговых партнеров России, особенно в Евросоюзе", — пояснил он.

По мере того, как будут открываться границы, восстанавливаться мировая торговля и туристические потоки, экономика РФ получит дополнительный импульс.

"Восстановление будет более пологим и окончательно завершится в 2022 году. На 2021-й наш прогноз остается прежним — рост на 2,5-2,7% по сравнению с 2020-м", — назвал он прогнозируемые цифры.