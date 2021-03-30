МОСКВА, 30 мар — ПРАЙМ. Цена на нефть марки Brent к концу июня может зафиксироваться в районе 68 долларов за баррель, а рост сырьевого сектора в целом во втором квартале поднимет ВВП России и положительно скажется на бюджете, прогнозирует глава стратегий Saxo Bank на товарно-сырьевом рынке Оле Хансен.

"Во втором квартале 2021 года сырьевой сектор продолжит расти, поэтому недрагоценные металлы и энергоресурсы должны поднять ВВП России и положительно сказаться на бюджете. Так, к концу июня цена на нефть марки Brent может зафиксироваться в районе 68 долларов за баррель, цена на золото – 1850 долларов", — полагает он. Слабость экономики, замеченная в феврале, не будет долгой

При этом, по мнению Хансена, премия за геополитический риск для России, скорее всего, продолжит расти, что ведет к ослаблению рубля и потенциально меньшей доступности финансирования на западных рынках.

Главный экономист и директор по инвестициям Saxo Bank Стин Якобсен полагает, что положительные факторы перевесят, так как в мире ощущается нехватка энергоносителей и сырья. "Причем речь идет не только о 2021 годе, но и о всем периоде увеличения бюджетных трат на борьбу с неравенством, зеленую трансформацию экономики и развитие инфраструктуры. В совокупности это будет означать поддержку для экономики, незначительное ослабление рубля и увеличение общей премии за риск для российских активов", — комментирует он.

По мнению главного валютного стратега банка Джона Харди, к середине 2021 года американская валюта вырастет к российской и за 1 доллар будут давать 80 рублей, как и европейская – рубль упадет до отметки в 96 рублей за евро. "Давление на рубль также могут оказать повышенная волатильность на финансовых рынках и угроза новых санкций со стороны США. Что касается ключевой ставки, текущий расклад в российской экономике говорит о том, что Центробанк может пойти на повышение ключевой ставки до 5,5% годовых во втором квартале", — предполагает экономист.