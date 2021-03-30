МОСКВА, 30 мар — ПРАЙМ. Возглавлявший Ростехнадзор с 2014 года Алексей Алешин освобожден от должности, новым руководителем ведомства стал его заместитель Александр Трембицкий, сообщает пресс-служба кабмина.

"Новым руководителем Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) стал Александр Трембицкий. Распоряжение о его назначении подписал председатель правительства Михаил Мишустин", — говорится в сообщении.

Александр Трембицкий ранее был заместителем главы Ростехнадзора. В этой должности он проработал более восьми лет. До этого руководил Северо-Кавказским управлением службы, возглавлял департамент по чрезвычайным ситуациям и государственному экологическому контролю администрации Краснодарского края.