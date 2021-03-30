МОСКВА, 30 мар — ПРАЙМ. К середине текущего 2021 года российскую валюту может ждать серьезный обвал. Как прогнозирует главный валютный стратег Saxo Bank Джон Харди, к лету за доллар могут давать до 80 рублей, а за евро — 96 рублей. Эксперт рассказал, каким будет фондовый рынок в апреле

Это произойдет, несмотря на ожидаемый рост цен на нефть, отмечается в прогнозе Saxo Bank на второй квартал 2021 года.

По мнениюПо мнению Харди, давление на рубль окажут и повышенная волатильность на финансовых рынках, и риск введения очередных ограничительных санкций со стороны США.

"Давление на рубль также могут оказать повышенная волатильность на финансовых рынках и угроза новых санкций со стороны США. Что касается ключевой ставки, текущий расклад в российской экономике говорит о том, что Банк России может пойти на повышение ключевой ставки до 5,5% годовых во втором квартале", — отмечает он.

Касательно мировой экономики, Saxo Bank считает, что ее возрождение уже не так, как прежде завязано на банковской системе. Сейчас политики переключили свое внимание с финансовой стабильности на социальную.