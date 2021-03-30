МОСКВА, 30 мар — ПРАЙМ. Производство золота в России по итогам 2020 года сократилось на 0,98% по сравнению с годом ранее — до 340,17 тонны, говорится в сообщении Минфина РФ со ссылкой на данные о поставках сырья на российские аффинажные предприятия.

В том числе, производство добычного золота в России за год составило 291,21 тонны против 286,05 тонны в 2019 году (рост на 1,8%), попутного — снижено на 8,68% — до 17,35 тонны против 19 тонн, вторичного составило – 31,61 тонны против 38,49 тонны (снижение на 17,87%).

Общее производство серебра в России за 2020 год снижено на 3,06% — до 965,73 тонны (годом ранее – 996,17 тонны), в том числе добычного – составило 438,35 тонны против 488,04 тонны (снижение на 10,18%), попутного – 319,05 тонны против 338,5 тонны (снижение на 5,76%), вторичного – 208,33 тонны против 169,59 тонны (рост на 22,84%).

Минфин впервые опубликовал статистику добычи драгметаллов в РФ по итогам 2014 года. Ведомство не дает данных по золотосодержащим концентратам, которые для переработки отправляются на экспорт и не возвращаются на аффинажные заводы РФ. По информации Минфина, в России в 2017 году было произведено 306,9 тонны (+6,4%) золота и 1044,3 тонны (-4,1%) серебра. В 2018 году — 314,4 тонны (+2,45%) золота и 1119,95 тонны (+7,24%) серебра.