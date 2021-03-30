АФИНЫ, 30 мар — ПРАЙМ. Европейская комиссия внесла предложение о дополнительном выделении Греции средств в размере 2,5 миллиарда евро из программы SURE для поддержки занятости, сообщило министерство финансов Греции.

"Менее чем через два месяца после запроса правительства Греции в Европейскую комиссию о выделении дополнительных — нераспределенных на европейском уровне — ресурсов из программы SURE, Комиссия сегодня предложила выделить нашей стране дополнительно 2,5 миллиарда евро. Таким образом, вместе с 2,7 миллиарда евро, которые уже были выделены Греции в рамках программы, общая помощь, направленная на поддержку занятости, составит 5,2 миллиарда евро", — говорится в заявлении министра финансов Христоса Стайкураса в связи с решение ЕК. Его заявление распространила пресс-служба минфина. "Вопреки недовольству". Зачем пытаются удешевить доллар и евро

Стайкурас отметил, что деньги программы представляют собой заем с чрезвычайно низкой или нулевой стоимостью займа и покрывают меры по поддержке сотрудников и работодателей, которые были реализованы с целью сохранения рабочих мест с начала кризиса в области здравоохранения.

"Меры включают в себя целевую компенсацию и покрытие страховых взносов для сотрудников, трудовые договоры которых временно приостановлены, покрытие страховых взносов сезонных рабочих и реализации программы "Сотрудничество" (по поддержке занятости), — заявил министр.

В 2020 году Евросоюз одобрил выделение Греции 32 миллиардов евро из фонда восстановления экономики, помимо этого Греция получит еще миллиарды евро из бюджета ЕС по другим статьям.

Премьер страны Кириакос Мицотакис накануне сообщил, что правительство Греции рассчитывает привлечь 57 миллиардов евро для реализации национального плана восстановления экономики.