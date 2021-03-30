МОСКВА, 30 мар — ПРАЙМ. Индекс доверия потребителей в США в марте вырос до 109,7 пункта с пересмотренного показателя февраля в 90,4 пункта, сообщает аналитическая компания Conference Board.

Аналитики, опрошенные порталом DailyFx, прогнозировали рост показателя лишь до 96,9 пункта с первоначального значения февраля в 91,3 пункта. Кроме того, индекс достиг максимального за год значения. Суд в Париже отменил решение взыскать с России $1,3 миллиарда

Индекс экономических ожиданий в США в марте подскочил до 109,6 пункта с пересмотренного показателя февраля в 90,9 пункта. Первоначальный показатель предыдущего месяца составлял 90,8 пункта. Индекс экономических условий в марте также вырос до 110 пунктов с пересмотренного значения февраля в 89,6 пункта (изначально показатель составлял 92 пункта).

Частная аналитическая компания Conference Board ежемесячно рассчитывает индекс потребительского доверия (consumer confidence) на основании опроса 5 тысяч американцев об их восприятии нынешних экономических условий и ожиданиях. На расходы потребителей приходится более двух третей ВВП США.