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2021
https://1prime.ru/state_regulation/20210330/833355517.html
Индекс доверия потребителей в США в марте вырос до максимума за год
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Индекс доверия потребителей в США в марте вырос до 109,7 пункта с пересмотренного показателя февраля в 90,4 пункта, сообщает аналитическая компания Conference Board. Аналитики,... ПРАЙМ, 30.03.2021
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 30 мар — ПРАЙМ. Индекс доверия потребителей в США в марте вырос до 109,7 пункта с пересмотренного показателя февраля в 90,4 пункта, сообщает аналитическая компания Conference Board.
Аналитики, опрошенные порталом DailyFx, прогнозировали рост показателя лишь до 96,9 пункта с первоначального значения февраля в 91,3 пункта. Кроме того, индекс достиг максимального за год значения.
Индекс экономических ожиданий в США в марте подскочил до 109,6 пункта с пересмотренного показателя февраля в 90,9 пункта. Первоначальный показатель предыдущего месяца составлял 90,8 пункта. Индекс экономических условий в марте также вырос до 110 пунктов с пересмотренного значения февраля в 89,6 пункта (изначально показатель составлял 92 пункта).
Частная аналитическая компания Conference Board ежемесячно рассчитывает индекс потребительского доверия (consumer confidence) на основании опроса 5 тысяч американцев об их восприятии нынешних экономических условий и ожиданиях. На расходы потребителей приходится более двух третей ВВП США.