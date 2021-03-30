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Прокуратура начала проверку после инцидента с траулером в Ленобласти
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Прокуратура начала проверку после инцидента с траулером на заводе в Ленинградской области, сообщает Северо-Западная транспортная прокуратура. Ранее региональное ГУМЧС сообщало,... ПРАЙМ, 30.03.2021
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 30 мар — ПРАЙМ. Прокуратура начала проверку после инцидента с траулером на заводе в Ленинградской области, сообщает Северо-Западная транспортная прокуратура.
Ранее региональное ГУМЧС сообщало, что во вторник судно на заводе "Пелла" получило крен, произошло затопление трюмов. Шесть рабочих самостоятельно покинули судно.
"Волховстроевский транспортный прокурор в связи с опрокидыванием на судостроительном заводе "Пелла" траулера выехал на место происшествия. По предварительной информации, на судне производились ремонтные работы. Информация о пострадавших устанавливается", — сообщает прокуратура.
Как добавляет региональное ГУМЧС, на месте продолжаются поисково-спасательные работы. "В том числе готовятся водолазные группы. Информация о пострадавших уточняется", — сказал представитель управления.