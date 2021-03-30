С.-ПЕТЕРБУРГ, 30 мар — ПРАЙМ. Два человека пострадали при опрокидывании судна в Ленобласти, местонахождение еще двух не установлено, сообщает Северо-Западное следственное управление на транспорте СК РФ.

Установлено, что во вторник при производстве работ на строящемся судне на заводе "Пелла", расположенного в Кировском районе Ленинградской области, произошло опрокидывание судна. Прокуратура начала проверку после инцидента с траулером в Ленобласти

"По предварительным данным, во время происшествия пострадало два человека, которые с переломами ребер госпитализированы, 6 человек выбрались самостоятельно, местонахождение еще 2 работников не установлено. Принимаются все необходимые меры к их поиску", — говорится в сообщении.

Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности при ведении строительных работ.

Как ранее сообщило ведомство, установлено, что во вторник при производстве работ на строящемся судне на заводе "Пелла" в Кировском районе Ленинградской области произошло опрокидывание судна. По предварительным данным, пострадало два человека, которые с переломами ребер госпитализированы, шесть человек выбрались самостоятельно, местонахождение еще двух работников не установлено. Принимаются все необходимые меры к их поиску.

"Ленинградским следственным отделом на транспорте Северо-Западного следственного управления на транспорте Следственного комитета РФ возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ), по факту опрокидывания строящегося судна, в результате которого двумя работниками были получены тяжелые травмы, а местонахождение еще двух работников не установлено", — говорится в сообщении.

На место происшествие выехала следственно-оперативная группа, проводится осмотр места происшествия, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Уточняется, что Морспасслужба пока не участвует в спасении людей.