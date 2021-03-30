КИШИНЕВ, 30 мар — ПРАЙМ. Правительство Молдавии на заседании во вторник приняло решение о запрете экспорта зерна до 12 апреля, сообщила пресс-служба кабинета министров.

Ранее президент Молдавии Майя Санду после заседания Высшего совета безопасности попросила правительство ввести временный запрет на экспорт зерна.

"Сегодня на заседании члены кабинета министров утвердили постановление правительства, которое накладывает запрет на экспорт зерна из государственных резервов до 12 апреля", — говорится в сообщении на сайте правительства.

В кабмине отметили, что решение принято для обеспечения продовольственной безопасности, поскольку в 2020 году сельское хозяйство республики пострадало из-за сильной засухи.