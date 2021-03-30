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Молдавия запретила экспорт зерна до 12 апреля
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Правительство Молдавии на заседании во вторник приняло решение о запрете экспорта зерна до 12 апреля, сообщила пресс-служба кабинета министров. Ранее президент Молдавии Майя Санду... ПРАЙМ, 30.03.2021
зерно, молдавия, новости, экономика
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
КИШИНЕВ, 30 мар — ПРАЙМ. Правительство Молдавии на заседании во вторник приняло решение о запрете экспорта зерна до 12 апреля, сообщила пресс-служба кабинета министров.
Ранее президент Молдавии Майя Санду после заседания Высшего совета безопасности попросила правительство ввести временный запрет на экспорт зерна.
"Сегодня на заседании члены кабинета министров утвердили постановление правительства, которое накладывает запрет на экспорт зерна из государственных резервов до 12 апреля", — говорится в сообщении на сайте правительства.
В кабмине отметили, что решение принято для обеспечения продовольственной безопасности, поскольку в 2020 году сельское хозяйство республики пострадало из-за сильной засухи.