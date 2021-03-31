МОСКВА, 31 мар — ПРАЙМ. Уровень бедности в России по итогам 2021 года снизится по сравнению с прошлым годом, однако будет превышать допандемические показатели вплоть до 2022 года, прогнозирует Всемирный банк. Счетная палата объяснила, как сократить уровень бедности

"После роста в 2020 году уровень бедности, как ожидается, снизится в 2021 году, но будет превышать уровни до пандемии до 2022 года", — говорится в докладе Всемирного банка об экономике региона Европы и Центральной Азии. Авторы доклада также отмечают, что социальные меры правительства позволили не допустить еще большего роста бедности.

Росстат пока не публиковал данные по численности малоимущего населения по итогам 2020 года. В середине октября глава Минтруда Антон Котяков говорил, что порядка 13% населения в России являются бедными, это почти 20 миллионов человек.

В декабре директор представительства ВБ в России Рено Селигманн в интервью РИА Новости говорил о том, что меры российских властей по поддержке экономики позволили не допустить скачка уровня бедности в стране, а значит достигли своей цели.

Снижение уровня бедности в России — одна из целей указа президента РФ Владимира Путина о национальных целях. Среди показателей, которые должны быть достигнуты к 2030 году: снижение уровня бедности в два раза по сравнению с данными 2017 года. По данным Росстата, доля россиян с доходами ниже прожиточного минимума в 2017 году составила 13,2% населения страны (19,4 миллиона человек).

В 2019 году доля россиян проживающих за чертой бедности составила 12,3% населения страны, или 18,1 миллиона человек.