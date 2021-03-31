МОСКВА, 31 мар — ПРАЙМ. Всемирный банк обнародовал данные о задолженности стран перед другими государствами, в том числе перед Россией. Как отмечает РБК, информация по состоянию на конец 2019 года размещена на сайте этой организации. Всемирный банк изменил прогноз по росту экономики России

Отмечается, что крупнейшим государственным должником России на тот момент являлась Белоруссия с 8,1 миллиардами долларов, при этом в конце 2020 года было подписано соглашение о предоставлении Минску дополнительно одного миллиарда долларов. Также более миллиарда долларов России задолжали Бангладеш, Венесуэла, Индия, Вьетнам и Йемен.

Страны Африки совокупно должны Москве 973 миллиона долларов. Ими стали Сомали, Мозамбик, Эфиопия, Мадагаскар, Замбия, Судан и Танзания, причем большинство кредитов были взяты ими еще во времена СССР. Отдельно в списке стоит Египет с 495,5 миллиона долларов долга.

Если называть конкретные суммарные данные, то на конец 2019 года около 30 развивающихся стран были должны России почти 22,9 миллиарда долларов.

РБК пояснил, что Минфин России подобную информацию не публикует. Программа госкредитов описывается секретными приложениями к федеральному бюджету.