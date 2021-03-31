МОСКВА, 31 мар — ПРАЙМ. Развитие пандемии коронавируса и связанные с этим карантинные меры повысили риски бюджетного кризиса в российских регионах, считают эксперты Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП).

Они отмечают, что сфера региональных финансов в течение прошлого года в целом оставалась стабильной — сокращение собственных доходов бюджетов регионов оказалось не столь значительным, а поддержка федерального центра заметно выросла.

Анализ текущих условий показывает, что и в этом году сфера региональных финансов должна сохранить краткосрочную стабильность, прежде всего за счет снятия санитарных ограничений при постепенном расширении вакцинации населения и снижении уровня заболеваемости коронавирусом, указывают в специалисты центра. Кудрин назвал самые зависимые от субсидий регионы

"Однако относительно средне- и долгосрочных перспектив региональных бюджетов возникает ряд вопросов. Избежать масштабного кризиса в 2020 году региональные бюджеты смогли за счет широкой поддержки из федерального бюджета и долгового финансирования, тогда как возможности использования таких источников в ближайшие годы, вероятно, будут сокращаться", — пишут эксперты.

Возможности долгового финансирования, несмотря на интерес регионов к данной области, имеют свои ограничения, отмечают в ЦМАКП. "Для регионов с высокой долговой нагрузкой (Мордовия, Орловская область, Хакасия и ряд других) рост заимствований может привести к долговому кризису. Ускорение инфляции и санкционные риски привели к тому, что с начала текущего года доходности облигаций снова начали расти. Кроме того, в 2021 году регионам предстоит погасить порядка 20% бюджетных кредитов, основная часть которых — краткосрочные, что также ограничит возможности новых заимствований", — пишут эксперты.