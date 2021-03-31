МОСКВА, 31 мар — ПРАЙМ. Безработица в Германии в марте не изменилась по сравнению с февралем, сохранившись на уровне в 6%, сообщило Федеральное агентство по трудоустройству страны.

Аналитики, опрошенные порталом DailyFx, также ожидали сохранения показателя. Индикатор остается на текущем уровне третий месяц подряд. Вопреки политике. Зачем США скупают российскую нефть

Также число безработных в Германии снизилось на 8 тысяч по сравнению с февралем и составило 2,745 миллиона человек.

В то же время без учета сезонности уровень безработицы в Германии снизился до 6,2% с 6,3% в феврале, число безработных при этом уменьшилось до 2,827 миллиона с 2,904 миллиона человек.