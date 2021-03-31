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2021
https://1prime.ru/state_regulation/20210331/833359977.html
Безработица в Германии в марте ожидаемо сохранилась на уровне в 6%
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. Безработица в Германии в марте не изменилась по сравнению с февралем, сохранившись на уровне в 6%, сообщило Федеральное агентство по трудоустройству страны. Аналитики,... ПРАЙМ, 31.03.2021
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 31 мар — ПРАЙМ. Безработица в Германии в марте не изменилась по сравнению с февралем, сохранившись на уровне в 6%, сообщило Федеральное агентство по трудоустройству страны.
Аналитики, опрошенные порталом DailyFx, также ожидали сохранения показателя. Индикатор остается на текущем уровне третий месяц подряд.
Также число безработных в Германии снизилось на 8 тысяч по сравнению с февралем и составило 2,745 миллиона человек.
В то же время без учета сезонности уровень безработицы в Германии снизился до 6,2% с 6,3% в феврале, число безработных при этом уменьшилось до 2,827 миллиона с 2,904 миллиона человек.