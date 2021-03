МОСКВА, 31 мар — ПРАЙМ. Россия и Китай выиграли от ЧП с контейнеровозом, несколько дней блокировавшим навигацию в Суэцком канале, считает журналист и экономист Франсуа Ленгле.

Контейнеровоз Ever Given длиной в 400 метров и грузоподъемностью порядка 224 тысяч тонн на прошлой неделе направлялся из КНР в Роттердам и сел на мель на 151-м километре канала, перегородив его на шесть дней и заблокировав движение по нему. В понедельник судно сняли с мели, с 18.00 (19.00 мск) возобновилась навигация по каналу. Советник президента Египта адмирал Мохаб Мамиш сообщал РИА Новости, что на устранение возникшей "пробки" из кораблей уйдет около четырех дней. И корабль плывет: эпопея с блокировкой Ever Given подошла к концу

"Если экономические последствия инцидента и незначительны, то геополитические последствия вполне реальны. После инцидента Россия предложила альтернативный маршрут между Востоком и Европой через Северный полюс, который на 5 тысяч километров короче, чем через Суэцкий канал. Китай сделал то же самое со своим "Полярным шелковым путем". Обе страны воспользовались этой возможностью, чтобы продемонстрировать свои сильные стороны и предложить альтернативный путь", — заявил Ленгле газете Figaro.

По его словам, Суэцкий канал, который построила Европа, и в частности Франция, в XIX веке, после Первой мировой войны находился под защитой Британии. Однако потом контроль над торговыми путями перешел США.

"Их (американское) господство сейчас ставится под сомнение Китаем и Россией, которые хотят предложить свою собственную модель глобализации со своими маршрутами", — считает Ленгле.