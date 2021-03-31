КИЕВ, 31 мар — ПРАЙМ. Кабинет министров Украины запретил с 10 апреля ввоз в страну из РФ пшеницы, подсолнечного масла, моющих средств, бумаги и изделий из нее, соответствующее постановление обнародовано на сайте правительства в среду.

Согласно документу, перечень запрещенных товаров, в частности, пополнился моющими, поверхностно-активными веществами, газетной бумагой, картоном, крафт-бумагой и крафт-картоном, туалетной бумагой, косметическими салфетками, полотенцами для рук, скатертями и салфетками. "Вопреки недовольству". Зачем пытаются удешевить доллар и евро

Под запрет также попали ящики, коробки, мешки, упаковочные пакеты, веревка из других легированных сталей, инструменты для бурения, другие тележки и ходовые балансирные тележки, оси, колеса и их части.

Постановление опубликовано на сайте правительства 31 марта и вступает в силу через десять дней после опубликования.

Правительство Украины с 2016 года ввело эмбарго на ряд российских товаров, список неоднократно расширялся.